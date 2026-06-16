Что надо сделать на Митрофана Навозника, 17 июня 2026

В церковном календаре это день памяти святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского, жившего на рубеже III-IV веков, а также преподобного Мефодия Пешношского, ученика Сергия Радонежского. Спасаясь от гонений, его семья бежала из Рима в Византию. Он стал учеником епископа Тита, а затем и сам был возведён в сан. Император Константин Великий, впечатлённый святостью Митрофана, привёз его в Рим, а затем, перенеся столицу в Константинополь, исходатайствовал для него на I Вселенском Соборе титул Патриарха. Митрофан прожил 117 лет и скончался в 326 году. В народе его почитали как покровителя земледелия и домашнего скота. В народном календаре этот день получил прозаичное, но очень важное название: Митрофан Навозник, а также Митрофанов день, Красный сарафан.