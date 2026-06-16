Делегация из Узбекистана посетила Нововоронежскую АЭС и город-спутник

«Нововоронеж с его инфраструктурой и благоустройством впечатляет. Здесь созданы все условия для жизни. Но главное, что обращает на себя внимание — самую большую ценность для атомной станции как предприятия составляют люди, их компетенции и опыт. Строительство такого объекта — грандиозный проект, и для нас очень важно понимать, что руководство и специалисты, работающие здесь, готовы делиться своими знаниями. Мы искренне благодарны за тёплый приём и готовность помочь нам реализовать этот глобальный проект», — подчеркнул заместитель директора по капитальному строительству «Дирекции по строительству АЭС» Отабек Аманов.