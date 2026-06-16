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В Крыму запретили ночные поездки на мотоциклах и квадроциклах

Ограничения будут действовать с 20:00 до 06:00 до особого распоряжения.

Источник: Клопс.ru

В Крыму с 17 июня по ночам временно запретят ездить на мотоциклах, мопедах, питбайках, квадроциклах, мотороллерах и другой мототехнике. Об этом глава республики Сергей Аксёнов сообщил в своём телеграм-канале.

Ограничение будет действовать ежедневно с 20:00 до 06:00 до особого распоряжения. По словам Аксёнова, мера нужна для общественной безопасности, а также охраны военных, важных государственных и специальных объектов. Следить за исполнением указа поручили региональному МВД.

Исследование показало, что к началу лета жители Калининградской области стали чаще получать права на мотоцикл.

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