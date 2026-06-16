Привлечешь богатство! Что надо сделать на Митрофана Навозника, 17 июня 2026

В светском календаре 17 июня — это день, когда тихие герои чистоты встречаются со спасением умирающей земли, день, в котором незаметный подвиг работников коммунальных служб и глобальная битва за жизнь почвы смотрят друг на друга с пониманием.
Всемирный день мусорщика — о тех, кто каждое утро делает наши города пригодными для жизни, оставаясь невидимками.
А Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой — о стремительно наступающих пустынях, которые угрожают миллиардам людей.
Один праздник — об уборке мусора, другой — о том, как не превратить всю планету в свалку. И тот и другой — об ответственности. Только масштаб разный.
Мусорщик: как бизнесмен из США решил подарить профессии достоинство.
Всемирный день мусорщика (Global Garbage Man Day) ежегодно отмечают 17 июня. Идея принадлежит американскому предпринимателю Джону Арвуду, основателю компании JDA, занимающейся утилизацией отходов. Первый Национальный день мусорщика состоялся в США в 2011 году, а затем он стал международным. Позже Арвуд расширил празднование до Недели работников по переработке и утилизации отходов.
Профессия эта — одна из древнейших. Ещё в XIV веке во времена Чёрной чумы в Британии появились первые мусорщики, которых называли «грабителями», — они сгребали отходы и вывозили их на тележках.
Статистика, которая шокирует.
По данным ООН, в антисанитарных условиях живут 4,5 миллиарда человек, а из-за загрязнения окружающей среды каждую минуту умирает один ребёнок. При этом труд мусорщика остаётся одним из самых опасных: риск порезов, контакты с токсичными химикатами, инфекциями и грызунами, вдыхание метана и углекислого газа.
Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала миру, насколько недооценён труд «невидимых фронтовых работников». Во многих странах сотрудники санитарных служб по-прежнему подвергаются социальной стигматизации и получают низкую зарплату.
17 июня принято благодарить дворников и сборщиков мусора: дарить подарки, выписывать премии, устраивать торжественные мероприятия. Проводятся образовательные программы по управлению отходами, а волонтёры выходят на субботники, чтобы помочь профессионалам навести порядок в городах, парках и на побережьях.
Пустыня наступает: как ООН пытается остановить безмолвную катастрофу.
Второй праздник — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой — тоже отмечается 17 июня. Он был учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в январе 1995 года (резолюция 49/115) в ознаменование годовщины принятия Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, которая состоялась 17 июня 1994 года. С 2019 года праздник официально называется Desertification and Drought Day.
Опустынивание — это не наступление пустынь, как принято думать. Это деградация земель в засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районах, вызванная как климатическими изменениями, так и деятельностью человека.
Цифры, которые внушают трепет: пастбищные угодья покрывают более половины суши Земли и обеспечивают средства к существованию 2 миллиардов человек. Из них 500 миллионов — пастбищные животноводы и представители коренных народов, на протяжении поколений хранящие эти ландшафты. Пастбища дают почти 70% кормов для скота в мире, делая их критически важными для продовольственных систем. Однако до половины всех пастбищных угодий мира уже деградировали или находятся под угрозой. Ежегодно теряется 6 миллионов гектаров продуктивных земель. К 2026 году от опустынивания страдают миллионы людей в более чем 110 странах, а 135 миллионам грозит вынужденное переселение.
Тема 2026 года: «Пастбищные угодья — ценить, уважать, восстанавливать».
Пастбищные угодья — одни из самых обширных, но и самых недооценённых экосистем мира. Они играют жизненно важную роль в продовольственной и водной безопасности, круговороте воды, сохранении биоразнообразия и климатической устойчивости.
В 2026 году глобальным хозяином праздника станет Кения — на африканском континенте это происходит впервые почти за десятилетие. Мероприятия будут посвящены центральной роли пастбищ в обеспечении устойчивости: от сохранения культурной идентичности кочевых народов до борьбы с климатическими изменениями. Праздник также синхронизирован с Международным годом пастбищных угодий и пастбищных животноводов, объявленным ООН.
17-я сессия Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КС-17) пройдёт в Улан-Баторе, Монголия, с 17 по 28 августа 2026 года под девизом «Восстанавливаем земли, возрождаем надежду». Главный вызов — найти баланс между потребностями человека и восстановлением земель, прежде чем будет слишком поздно.
Эти два праздника на одной дате — два фронта борьбы за чистоту. Мусорщик борется с хаосом, который мы создаём каждый день. Борец с опустыниванием — с медленной, но неумолимой смертью почвы, которая кормит человечество. И тот и другой труд — недооценён, невидим и критически важен. И тот и другой требуют от нас не только благодарности, но и действий.
Так что 17 июня — это тот день, когда хорошо поблагодарить дворника, который убирает ваш двор. И задуматься о том, что пастбища, леса и почвы — это те же «мусорщики» планеты, только в глобальном масштабе. Они перерабатывают углерод, очищают воду и дают жизнь. А мы продолжаем превращать их в пустыню. Пока не поздно. Надежда ещё есть. Вопрос лишь в том, успеем ли мы её восстановить.
Митрофанов день.
В церковном календаре это день памяти святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского, жившего на рубеже III-IV веков, а также преподобного Мефодия Пешношского, ученика Сергия Радонежского. Спасаясь от гонений, его семья бежала из Рима в Византию. Он стал учеником епископа Тита, а затем и сам был возведён в сан. Император Константин Великий, впечатлённый святостью Митрофана, привёз его в Рим, а затем, перенеся столицу в Константинополь, исходатайствовал для него на I Вселенском Соборе титул Патриарха. Митрофан прожил 117 лет и скончался в 326 году. В народе его почитали как покровителя земледелия и домашнего скота. В народном календаре этот день получил прозаичное, но очень важное название: Митрофан Навозник, а также Митрофанов день, Красный сарафан.
Название «Навозник» — не оскорбление для святого, а почетное прозвище, данное крестьянами. Навоз на Руси ценили на вес золота, называя его «батюшкой». Это было главное удобрение, от которого зависел будущий урожай. Крестьянские поговорки гласили: «Без навоза-батюшки не жди хлеба от земли-матушки», «Добрая земля навоз примет один раз, а помнить будет девять лет».
Другое название — «Красный сарафан» — связано с тем, что к этому дню лён начинал расти в полную силу, «вытягивался», и из него можно будет ткать одежду. В народе шутили: «Святой Митрофан рядит девок в сарафан».
Обряды 17 июня: внимание — дому.
Главное дело дня — вывоз навоза на поля. Крестьяне знали: тот, кто ленится удобрять землю, рискует остаться без хлеба. Говорили: «Обманешь поле один раз, а оно тебя — десять».
Это был лучший день для удобрения почвы, залог будущего богатого урожая.
Вместе с удобрением проводили и другие сельскохозяйственные работы: прополку, полив, подготовку инструментов к жатве.
Если до этого стояла жара и засуха, молились святому Митрофану о дожде, «окликали ветер».
17 июня внимательно следили за льном. Считалось, что именно в этот день он начинает расти в полную силу. В народе говорили: «День тем силён, что вытягивает лён». Если лён хорошо идёт в рост — будет из чего ткать полотно, а девушкам — из чего шить сарафаны.
Этот день был днем, когда девушки могли показать себя во всей красе. Они надевали яркие сарафаны, вплетали в косы ленты и выходили на улицы, чтобы привлечь внимание потенциальных женихов. В народе говорили: «Святой Митрофан рядит девок в сарафан».
Кроме полевых работ, 17 июня уделяли внимание и дому:
Делали уборку, наводили порядок. Считалось, что чистота привлекает богатство.
Распахивали окна и двери, устраивали сквозняки. Верили, что ветер выдувает из дома болезни, хвори и скопившийся негатив.
Особое внимание уделяли зеркалам: их протирали до блеска, но сами старались в них долго не смотреться.
В этот день было принято печь хлеб и делиться им с нищими и нуждающимися. Считалось, что разделивший хлеб с кем-то в этот день обретает верного друга на всю жизнь. Также вечером всей семьёй выходили в поле, где старший в роде закапывал в меже кусочек хлеба с солью, благодаря землю за будущий урожай.
Запреты Митрофанова дня: не бездельничать.
Чего категорически нельзя было делать 17 июня:
Бездельничать и долго спать. Считалось, что ленивых ждёт нищета и неудачи.
Купаться в открытых водоёмах и мочить ноги — верили, что водяные и русалки могут утащить на дно. Вода в этот день считалась опасной.
Смотреться в зеркала, витрины и воду — долгое любование собой в этот день могло привести к потере любви, красоты и удачи.
Обниматься и хлопать по плечу — считалось, что так можно передать другому свои болезни и несчастья.
Печь пироги с кислой начинкой — чтобы не стать «кислым», то есть грустным и неудачливым, на весь год.
Ссориться, ругаться, шуметь — особенно в поле, чтобы не разгневать духов.
Ходить в лес одному — чтобы не встретиться с нечистой силой.
Давать в долг и отказывать в помощи — к финансовым проблемам и «улетучиванию» удачи.
Одним словом, 17 июня — это день хозяйственного рубежа, когда главной заботой крестьянина становится удобрение почвы, залог будущего урожая.
Навоз, это «чёрное золото» средневековой деревни, почитался наравне с хлебом — отсюда и уважительное прозвище «батюшка». Поговорка «обманешь поле один раз, а оно тебя — десять» — отражала суровую реальность земледельческого труда.
Приметы, связанные со льном и девичьими сарафанами — связывали трудовые будни с надеждой на достаток и красивые наряды. «Окликание» ветра — архаичный ритуал коммуникации с природными стихиями, попытка договориться с погодой о сохранении всходов.
Множество запретов, связанных с водой (не купаться, не мочить ноги) и зеркалами (не смотреться), говорят о том, что день считался «пограничным», когда активизируется нечистая сила, и человеку нужно было соблюдать особую осторожность, чтобы не навлечь беду.
Как прожить 17 июня: помиритесь с другом.
Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать их к современной жизни. Вот несколько простых идей:
1. «Удобрите» свои проекты. По примеру наших предков, улучшайте «почву» для будущих начинаний. Уделите время обучению, планированию или просто наведению порядка в рабочих делах — это залог будущего «урожая» 1147 успеха.
2. Проветрите дом и уберитесь. Следуя древней традиции, устройте сквозняк, откройте окна. Это не только освежает воздух, но и, как верили наши предки, «выдувает» негативную энергию. Уборка в доме, по поверью, привлекает богатство.
3. Наденьте что-то яркое (особенно девушкам). По случаю того, что «Митрофан рядит девок в сарафан», позвольте себе быть заметнее. Яркая деталь в одежде поднимет настроение и, возможно, привлечёт положительное внимание.
4. Не купайтесь в открытых водоёмах. Вода ещё недостаточно прогрелась, а по древним поверьям — в этот день «нечистая». Отложите купание на пару недель, это убережёт от простуды и уважит традиции.
5. Не ссорьтесь и не смотритесь долго в зеркало. Постарайтесь провести день без конфликтов. А запрет на долгое любование собой — отличный повод перенаправить внимание с внешнего на внутреннее: на свои мысли, цели и чувства близких.
6. Назначьте свидание или помиритесь с другом. 17 июня считался удачным днём для любовных и дружеских дел. Сделайте первый шаг к примирению или пригласите понравившегося человека на прогулку — удача на вашей стороне.
7. Понаблюдайте за ветром и природой. Какая сегодня погода? Какой ветер? Много ли мошек? Сравните с народными приметами — это развивает наблюдательность и чувство связи с природными ритмам.
Приметы дня на 17 июня:
Дождь — к затяжному ненастью (будет лить ещё несколько дней).
Южный ветер — к богатому урожаю и тёплому лету.
Северный ветер («с гнилого угла») — к ненастью и сырости.
Туман утром — к перемене погоды, а также к урожаю грибов.
Много мошкары или комаров, вьющихся столбом — к тёплой, солнечной погоде и обилию грибов.
Лягушки громко квакают после заката — к хорошему, урожайному лету.
Двойная радуга после дождя — к богатому урожаю зерна.
Если кукушка продолжает куковать — тепло простоит долго.