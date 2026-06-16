В Янауле Башкирии прошел фестиваль «День 1000 велосипедистов»

Спортивный фестиваль «День 1000 велосипедистов» состоялся в городе Янауле Республики Башкортостан в честь празднования Дня России. Мероприятие организовали в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Янаульского района.
На старт вышли трудовые коллективы города, представители общественных организаций, старшего поколения, молодежь и дети. Некоторые участники пришли целыми семьями. Маршрут велопробега проходил от центральной площади города по главным улицам. Конечной остановкой велосипедистов стало поле проведения районного праздника Сабантуй.
«Спорт — это здоровье, радость движения и единение с окружающим миром. Выбирая подвижный образ жизни, жители показывают, что динамичное и осознанное движение вперед — это стиль жизни! Данная акция проводится ежегодно и собирает все больше любителей активного отдыха», — отметил глава районной администрации Салават Гильмиев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.