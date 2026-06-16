Сына экс-судьи ВС Адыгеи попросил с вещами на выход Волжский горсуд

Волжский горсуд Волгоградской области рассмотрел иск Росимущества к сыну бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея Аслана Трахова. И попросил Рустема Трахова с вещами на выход из дома, который ранее был изъят у семьи в доход государства.
Такое решение вынес тот же Волжский горсуд 16 сентября 2025 года. Однако, как выяснилось, что бывший председатель Прикубанского райсуда Краснодара продолжает пользоваться двухэтажным домом площадью 190,3 кв.м. в Майкопском районе Адыгеи.
Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Краснодарском крае и Адыгее обратилось в суд, требуя, чтобы бывший владелец освободил помещение и заплатил за использование недвижимости 326 109 рублей.
«Волжский горсуд 16 июня исковые требования МТУ Росимущества удовлетворил в полном объеме», — сообщает пресс-служба.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что у замначальника Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора Александра Галушкина хотят отнять записанные на маму квартиры.