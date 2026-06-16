Сына экс-судьи ВС Адыгеи попросил с вещами на выход Волжский горсуд

Волжский горсуд Волгоградской области рассмотрел иск Росимущества к сыну бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея Аслана Трахова. И попросил Рустема Трахова с вещами на выход из дома, который ранее был изъят у семьи в доход государства.