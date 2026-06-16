В Воронеже продолжают эвакуировать машины со скрытыми номерами

В случае эвакуации владелец сможет вернуть свою машину после обращения в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112. Убедившись, что автомобиль эвакуирован, собственнику необходимо приехать на стоянку и предъявить сотруднику Госавтоинспекции свидетельство о регистрации транспортного средства и документ, удостоверяющий личность. После этого водитель получит разрешение на выдачу автомобиля и сможет забрать его. Сделать это можно ежедневно с 9:00 до 21:00.