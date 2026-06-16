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Школьникам Прикамья объяснили порядок действий на экзаменах при угрозе БПЛА

Ученики, находящиеся в школе, должны следовать инструкциям педагогов.

Источник: Комсомольская правда

Министерство образования Пермского края выпустило памятку для участников экзаменов о том, как действовать при получении сигнала «Беспилотная опасность».

Если сигнал поступил до 10:00, то есть до начала экзамена, его проведение откладывается до официальной отмены угрозы. Ученики, находящиеся в школе, должны следовать инструкциям педагогов. Тем, кто оказался на улице или по дороге в учебное заведение, необходимо укрыться в ближайшем безопасном месте. Если школьник находится дома, ему рекомендуется оставаться там до снятия опасности.

Если тревога объявлена уже после начала экзамена (после 10:00), процедура проходит по установленному регламенту. Организаторы экзаменационного пункта выводят участников из аудиторий в организованном порядке. При себе учащиеся берут только паспорт, экзаменационные бланки остаются на местах. Сотрудники фиксируют время приостановки, закрывают аудитории и сопровождают школьников в безопасные зоны.

После отмены сигнала участники возвращаются в аудитории. Время вынужденного перерыва добавляется к общему времени выполнения работы. У школьника остаётся выбор — продолжить экзамен или завершить его досрочно с последующей сдачей в резервный день.

Если перерыв длится более часа, экзамен в этот день может быть остановлен окончательно по согласованию с профильным министерством. В таком случае сдача переносится на резервную дату.

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