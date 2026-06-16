В Екатеринбурге отремонтируют дороги к образовательным учреждениям

Так, работы проведут на участке по проспекту Космонавтов, от улицы Машиностроителей до Турбинной, где расположен главный корпус и общежития Уральского государственного педагогического университета, а в шаговой доступности — детский сад № 396. Протяженность объекта ремонта составляет более 1,3 км. Также обновят два участка по улице Ангарской протяженностью более 1,8 км, где находятся детский сад № 46, школа № 122 и филиал детско-юношеской спортивной школы «Старт».