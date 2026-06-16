В Екатеринбурге отремонтируют дороги к образовательным учреждениям

Дороги, ведущие к образовательным учреждениям, отремонтируют в Екатеринбурге в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в учреждении «Город».
Так, работы проведут на участке по проспекту Космонавтов, от улицы Машиностроителей до Турбинной, где расположен главный корпус и общежития Уральского государственного педагогического университета, а в шаговой доступности — детский сад № 396. Протяженность объекта ремонта составляет более 1,3 км. Также обновят два участка по улице Ангарской протяженностью более 1,8 км, где находятся детский сад № 46, школа № 122 и филиал детско-юношеской спортивной школы «Старт».
На всех объектах подрядчики уложат новый асфальт, обновят бордюры, нанесут дорожную разметку, а также выполнят понижение на пересечении проезжей и пешеходной частей для создания безбарьерной среды. Напомним, по нацпроекту в 2026 году в столице Урала запланирован ремонт девяти участков автомобильных дорог протяженностью более 13 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.