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В Екатеринбурге отремонтируют дороги к образовательным учреждениям

На всех объектах уложат новый асфальт, обновят бордюры, нанесут разметку.

Дороги, ведущие к образовательным учреждениям, отремонтируют в Екатеринбурге в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в учреждении «Город».

Так, работы проведут на участке по проспекту Космонавтов, от улицы Машиностроителей до Турбинной, где расположен главный корпус и общежития Уральского государственного педагогического университета, а в шаговой доступности — детский сад № 396. Протяженность объекта ремонта составляет более 1,3 км. Также обновят два участка по улице Ангарской протяженностью более 1,8 км, где находятся детский сад № 46, школа № 122 и филиал детско-юношеской спортивной школы «Старт».

На всех объектах подрядчики уложат новый асфальт, обновят бордюры, нанесут дорожную разметку, а также выполнят понижение на пересечении проезжей и пешеходной частей для создания безбарьерной среды. Напомним, по нацпроекту в 2026 году в столице Урала запланирован ремонт девяти участков автомобильных дорог протяженностью более 13 км.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.