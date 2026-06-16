ИИ выявил более тысячи нарушений на платных парковках Нижнего Новгорода

С начала 2026 года в Нижнем Новгороде с помощью искусственного интеллекта выявили более тысячи случаев сокрытия государственных регистрационных знаков на платных парковках. Технология позволяет определять данные автомобиля еще в момент въезда в парковочную зону, поэтому попытки скрыть номер больше не помогают избежать ответственности, сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Новгорода.