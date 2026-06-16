Агрохолдинг «Просторы» получил рекордный убыток 2,6 млрд рублей в 2025 году

Зерновой сектор в Ростовской области понес совокупный убыток 3,1 млрд руб. — показатель 22 компаний вырос вдвое. В частности, выручка ООО «Малоорловское» увеличилась в восемь раз за счет приобретенных активов, однако рост себестоимости и процентные выплаты по кредитам полностью поглотили прибыль, а чистые активы ушли в отрицательную зону. При этом рекордный урожай на Ставрополье, где у холдинга также имеются активы, не спас общего положения.