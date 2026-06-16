Диетолог Соколова рассказала, чем опасно чрезмерное употребление ягод и фруктов

Лето — время, когда мы наслаждаемся свежими ягодами и фруктами. Однако чрезмерное увлечение ими может привести к неприятным последствиям для здоровья. Об этом предупредила диетолог-нутрициолог Елена Соколова в интервью 450media.ru.
Многие люди летом стремятся обогатить свой рацион витаминами, что вполне естественно. Клетчатка и антиоксиданты, содержащиеся в плодах, действительно полезны для организма. Но, как отмечает специалист, избыток фруктов и ягод может вызвать негативные реакции.
Особенно осторожными следует быть людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит или повышенная кислотность. Органические кислоты, которыми богаты ягоды, могут раздражать слизистую оболочку желудка. Это может привести к изжоге, болям в животе и обострению гастрита.
Кроме того, избыточное потребление фруктозы, которая содержится во фруктах, может негативно сказаться на работе поджелудочной железы и печени. Даже натуральный сахар в больших количествах может вызвать колебания уровня глюкозы в крови. Это особенно опасно для людей с преддиабетом или сахарным диабетом.
Елена Соколова напоминает, что организм способен усвоить лишь определённое количество микроэлементов за один приём пищи. Если съесть слишком много ягод или фруктов, это может привести к брожению в кишечнике. В результате могут возникнуть вздутие живота, метеоризм и нарушение микрофлоры.
Чтобы избежать этих проблем, диетолог рекомендует соблюдать умеренность в употреблении ягод и фруктов. Взрослым людям стоит ограничиться 300−400 граммами свежих плодов в день. При этом лучше распределить их на несколько приёмов пищи.
Таким образом, несмотря на все полезные свойства ягод и фруктов, важно помнить о мере. Летнее изобилие — это прекрасно, но здоровье должно быть на первом месте.