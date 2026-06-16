Диетолог Соколова рассказала, чем опасно чрезмерное употребление ягод и фруктов

Кроме того, избыточное потребление фруктозы, которая содержится во фруктах, может негативно сказаться на работе поджелудочной железы и печени. Даже натуральный сахар в больших количествах может вызвать колебания уровня глюкозы в крови. Это особенно опасно для людей с преддиабетом или сахарным диабетом.