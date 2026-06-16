На Алтае за 2 года обновят еще 14 км трассы Алейск — Чарышское

Еще 14 км автомобильной дороги Алейск — Чарышское отремонтируют за два года в Алтайском крае в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Работы выполнят на участке с 63-го по 77-й километр. В этом году в нормативное состояние приведут 9 км, а оставшиеся 5 км — в 2027-м. Подрядчик уже срезал старое асфальтобетонное покрытие и сделал основание из щебеночно-песчаной смеси. В ближайшее время специалисты приступят к укладке верхнего слоя покрытия, после завершения этого этапа будут укреплены обочины. Для обеспечения безопасного проезда также нанесут горизонтальную разметку и установят дорожные знаки.
После ремонта дорога станет не только удобнее для местных жителей, но и доступнее для туристов. Трасса ведет к живописным местам региона: селу Сентелек, реке Чарыш, водопадам Аврора и Спартак, а также к горе Колокольне.
Напомним, всего с 2021 года при поддержке нацпроектов «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни» на трассе Алейск — Чарышское уже отремонтировали более 60 км. Общая протяженность дороги составляет свыше 170 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.