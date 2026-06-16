На Алтае за 2 года обновят еще 14 км трассы Алейск — Чарышское

Работы выполнят на участке с 63-го по 77-й километр. В этом году в нормативное состояние приведут 9 км, а оставшиеся 5 км — в 2027-м. Подрядчик уже срезал старое асфальтобетонное покрытие и сделал основание из щебеночно-песчаной смеси. В ближайшее время специалисты приступят к укладке верхнего слоя покрытия, после завершения этого этапа будут укреплены обочины. Для обеспечения безопасного проезда также нанесут горизонтальную разметку и установят дорожные знаки.