Разработана уникальная амфибийная машина для ликвидации разливов нефтепродуктов

Машина самостоятельно добирается до места аварии как по суше, так и по воде — в связке с фрезерным землесосом и бустерной станцией она способна работать в труднодоступных местах, перекачивать нефтепродукты на расстояние свыше трех километров и транспортировать до 100 тонн мазута в час. При этом ключевые характеристики агрегата включают давление пульпы в 7 бар, допустимую концентрацию твердых частиц до 40% и объем перекачиваемого мазута одной машиной до 100 тонн в час.