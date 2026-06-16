Разработана уникальная амфибийная машина для ликвидации разливов нефтепродуктов

ТВЕРЬ, 16 июня. /ТАСС/. Амфибийная машина для ликвидации разливов нефтепродуктов, аналогов которой нет в РФ, разработана в Твери. Она перекачивает до 100 тонн мазута в час, сообщили в пресс-службе регионального фонда развития промышленности.
«Тверское предприятие ООО “Амфибия”, которое производит земснаряды и плавающие экскаваторы под маркой Botsman, представила инновационное решение для борьбы с последствиями экологических катастроф — амфибийную машину “Botsman M”, — говорится в сообщении.
Как пояснил ТАСС генеральный директор ООО «Амфибия» Николай Неплюев, подобные амфибии выпускают в Швеции и Германии, есть образцы российского производства. Однако машина тверской разработки уникальна тем, что на ней установлен фрезерный землесос с измельчителем для ликвидации разливов нефти, мазута и гудрона — его производительность достигает 250 кубических метров в час, и аналогов в РФ нет.
По данным регионального фонда развития промышленности, разработка создана с учетом опыта ликвидации разливов на Черном море и позволяет эффективно убирать мазут, нефтепродукты и гудрон даже в труднодоступных местах.
Машина самостоятельно добирается до места аварии как по суше, так и по воде — в связке с фрезерным землесосом и бустерной станцией она способна работать в труднодоступных местах, перекачивать нефтепродукты на расстояние свыше трех километров и транспортировать до 100 тонн мазута в час. При этом ключевые характеристики агрегата включают давление пульпы в 7 бар, допустимую концентрацию твердых частиц до 40% и объем перекачиваемого мазута одной машиной до 100 тонн в час.
Механизм перекачки мазута.
Лопасти уникальной фрезы, расположенные под определенными углами и вращающиеся с заданной скоростью, перемешиваются с водой и измельчают мазут в хлопья диаметром до 15 мм — это исключает налипание на стенки латексных трубопроводов и обеспечивает стабильную и бесперебойную перекачку. После перекачки мазут поступает в емкости сепарации, где отделяется от воды, а затем винтовыми насосами направляется в резервуары для хранения, транспортировки и дальнейшего использования.