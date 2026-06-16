Компания из Набережных Челнов оптимизирует производство сельхозтехники

Предприятие «Техника-Агро» из Набережных Челнов оптимизирует рабочие процессы в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан.
В компании уже провели стартовое совещание, на котором с участием экспертов регионального центра компетенций (РЦК) были определены ключевые цели и организационные рамки проекта. Основной задачей программы станет ежегодное увеличение производительности труда на 5%. В качестве пилотного направления выбрано производство сельхозтехники. Для реализации проекта сформирована межфункциональная рабочая группа, в которую вошли руководители подразделений, инженеры и мастера. Работа будет строиться на еженедельных встречах и выделении специального времени для проработки производственных процессов.
«Запуск этой программы — стратегическое решение для нашего предприятия. Мы нацелены на системное развитие и внедрение инструментов, которые позволят нам расти эффективнее с каждым годом», — отметил руководитель проектов по развитию и автоматизации бизнес-процессов Владимир Терентьев.
Следующим важным этапом станет обучение рабочей группы инструментам бережливого производства, которое позволит перейти от планирования к практической диагностике и поиску потерь на производстве. Все этапы реализации проекта фиксируются на платформе производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.