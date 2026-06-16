Компания из Набережных Челнов оптимизирует производство сельхозтехники

В компании уже провели стартовое совещание, на котором с участием экспертов регионального центра компетенций (РЦК) были определены ключевые цели и организационные рамки проекта. Основной задачей программы станет ежегодное увеличение производительности труда на 5%. В качестве пилотного направления выбрано производство сельхозтехники. Для реализации проекта сформирована межфункциональная рабочая группа, в которую вошли руководители подразделений, инженеры и мастера. Работа будет строиться на еженедельных встречах и выделении специального времени для проработки производственных процессов.