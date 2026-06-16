РПН: кафе Камышина с отравленными роллами закрыли 11 июня

Управление Роспотребнадзора в Волгоградской области прокомментировало ситуацию в Камышине, где произошло массовое отравление жителей. По информации надзорного ведомства, санитарно-эпидемиологическое расследование было организовано еще в конце прошлой недели, а кафе «ЕвроАзия» на ул. Пролетарской не работает с 11 июня.