845 млн на расселение аварийного жилья получила Волгоградская область

Полученные из бюджетов трех уровней деньги в регионе направят на расселение аварийных домов в Волгограде и Волжском, Камышине и Средней Ахтубе, а также в Палласовке, Суровикино и Городище. Первым делом новое жилье получат жители МКД, включенных в этап 2026 года региональной программы. Расселят в регионе более 15 тысяч аварийных квадратных метров или более тысячи человек.