«Меняйте чаще фильтры и заправляйтесь на правильных АЗС»: калининградский транспортник — о снижении требований к топливу

«Бояться этого не надо, — отметил Сергей Гоз. — Те, кто работают с техникой давно, прекрасно понимают, что в этом случае нужно делать. Во-первых, я бы рекомендовал чаще менять топливные фильтры. В стандартном варианте это было один раз при определённом пробеге. Сейчас лучше это делать чаще, может быть, раза два-три. Также я советую снизить межинтервальный пробег масла процентов на 10−15. Ну и, безусловно, необходимо заправляться на правильных АЗС и не смотреть, что где-то дешевле на три рубля. Можно потом потратиться на очень дорогой ремонт двигателя и топливной аппаратуры».