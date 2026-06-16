В Тольятти межрегиональный форум наставников собрал более 600 участников

«Впервые проводим такой форум. География очень обширная от Камчатки до южных регионов. Сегодня по всей стране актуален вопрос настройки рынка труда, подготовки кадров, планирования кадровой политики и формирования экономической модели рынка труда в ходе национального проекта “Кадры”. Здесь мы как раз особое внимание хотим уделить одному очень важному аспекту — возрождению практики наставничества как важного инструмента повышения мотивации сотрудников и удержания молодых специалистов на предприятиях. Как бы ни шло развитие технологий, человеку нужен человек. И именно наставник помогает быстро влиться в коллектив, в производственные процессы», — отметила министр труда, занятости и миграционной политики региона Ольга Фурсова.