В Тольятти межрегиональный форум наставников собрал более 600 участников

Первый межрегиональный форум «Лаборатория наставничества» прошел в технопарке «Жигулевская долина» Тольятти Самарской области, сообщили в администрации городского округа. Мероприятие организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры».
Форум объединил представителей реального сектора экономики, органов власти, сферы образования, HR, социальные и общественные организации. Всего мероприятие собрало более 300 участников из 45 регионов страны, также около 300 человек подключились онлайн.
«Впервые проводим такой форум. География очень обширная от Камчатки до южных регионов. Сегодня по всей стране актуален вопрос настройки рынка труда, подготовки кадров, планирования кадровой политики и формирования экономической модели рынка труда в ходе национального проекта “Кадры”. Здесь мы как раз особое внимание хотим уделить одному очень важному аспекту — возрождению практики наставничества как важного инструмента повышения мотивации сотрудников и удержания молодых специалистов на предприятиях. Как бы ни шло развитие технологий, человеку нужен человек. И именно наставник помогает быстро влиться в коллектив, в производственные процессы», — отметила министр труда, занятости и миграционной политики региона Ольга Фурсова.
В холле, рядом со стойкой регистрации, гостей форума встречали сотрудники управления туризма Тольятти. Они сразу привлекали внимание к мобильному стенду с раздаточным материалом «В ритме Тольятти» — картами туристических мест и гидом-путеводителем по городу. Также активными участниками события стали представители городских промышленных предприятий и организаций.
«Участники форума проявляли большой интерес к представленной информации, внимательно изучали материалы, задавали вопросы и делали заметки. Сотрудники управления туризма рассказывали о туристическом потенциале Тольятти, подсказывали гостям города знаковые места для посещения», — рассказали в городском управлении туризма.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.