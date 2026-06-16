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В Татарстане отремонтировали участок дороги Азнакаево — Дусюмово

Работы провели на отрезке протяженностью более 1,7 километра.

Ремонт участка автомобильной дороги Азнакаево — Дусюмово завершили в Сармановском муниципальном районе Республики Татарстан в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Работы провели на участке протяженностью более 1,7 км. Специалисты подрядной организации уложили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и нанесли дорожную разметку. Реализация проекта повысит безопасность дорожного движения, улучшит транспортную доступность населенных пунктов и создаст более комфортные условия для жителей и гостей района.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.