Умер ветеран Великой Отечественной войны Валентин Логунов

«Коллеги сообщили печальную новость: на 99-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Воронежа Валентин Владимирович Логунов. Он принимал участие в боевых действиях с 1944 года», — сообщил Петрин в канале на платформе «Макс».