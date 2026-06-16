Умер ветеран Великой Отечественной войны Валентин Логунов

ВОРОНЕЖ, 16 июн — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, принимавший участие в боевых действиях с 1944 года, почетный гражданин Воронежа Валентин Логунов ушел из жизни на 99-м году, сообщил мэр Сергей Петрин.
«Коллеги сообщили печальную новость: на 99-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Воронежа Валентин Владимирович Логунов. Он принимал участие в боевых действиях с 1944 года», — сообщил Петрин в канале на платформе «Макс».
Мэр рассказал, что Логунов впоследствии получил звание подполковника, а также был награжден медалью «За отвагу» и другими наградами за проявленную храбрость.
«После советско-японской войны он начал трудиться в ракетно-космической корпорации “Энергия”, где 30 лет работал испытателем. Выражаю соболезнования родным и близким Валентина Владимировича», — добавил Петрин.