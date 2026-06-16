В Орске открыли новую спортивную площадку для сдачи норм ГТО

Спортивную площадку для сдачи норм ГТО открыли в Орске Оренбургской области в ходе реализации госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в городской администрации.
«Популяризация здорового образа жизни и доступность спорта — одна из важных задач, которую мы решаем вместе с федеральным центром. Такие площадки дают возможность каждому орчанину — от школьника до взрослого — проверить себя, выполнить нормативы ГТО, понять, над чем еще нужно работать. Спорт должен быть доступен для всех, и мы продолжаем делать для этого все необходимое», — отметил глава города Артем Воробьев.
На площадке установили силовые тренажеры для развития мышц рук, ног, спины и пресса, беговую дорожку с разметкой для спринтерских дистанций, полосы препятствий для проверки ловкости и координации, а также турники и брусья. Кроме того, там оборудовали отдельную зону для прыжковых тестов с разметкой для фиксации результатов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.