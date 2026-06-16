В Орске открыли новую спортивную площадку для сдачи норм ГТО

«Популяризация здорового образа жизни и доступность спорта — одна из важных задач, которую мы решаем вместе с федеральным центром. Такие площадки дают возможность каждому орчанину — от школьника до взрослого — проверить себя, выполнить нормативы ГТО, понять, над чем еще нужно работать. Спорт должен быть доступен для всех, и мы продолжаем делать для этого все необходимое», — отметил глава города Артем Воробьев.