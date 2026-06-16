Жители еще 75 домов Москвы получили квартиры по программе реновации

Оформление документов на комфортные квартиры по программе реновации с марта по май этого года завершили жители еще 75 старых домов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Этой весной оформление документов на равнозначные квартиры по программе реновации завершили москвичи из 75 старых домов, что в 1,5 раза больше, чем за зимние месяцы. Всего в них проживали более 13,4 тысячи человек. Все жители 59 зданий уже переехали в современные жилые комплексы, остальные завершают переселение. После окончания переезда расселенные дома начнут готовить к сносу, чтобы на их месте возвести жилые комплексы для дальнейшей реализации программы. Как правило, 97% жителей старых домов становятся новоселами в первые три месяца с начала расселения», — добавил Владимир Ефимов.
Участники программы оформляют документы на новое жилье в центрах информирования. Их на время переселения открывают на первых этажах новостроек.
«Больше всего зданий, в которых все жители заключили договоры на комфортное жилье, появилось этой весной на востоке и юго-востоке столицы — по 13. На северо-востоке Москвы весной прибавилось 12 таких домов, а на западе — 8. Взамен квартир в старых домах участники программы получили равнозначное жилье с улучшенной отделкой», — отметила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.
Также для удобства жителей действует суперсервис «Переезд по программе реновации». С его помощью москвичи могут выбрать время и дату первого посещения центра информирования, заранее загрузить электронные копии документов, необходимых для подготовки проекта договора, а также при необходимости забронировать его нотариальное заверение.
Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.