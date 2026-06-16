Жители еще 75 домов Москвы получили квартиры по программе реновации

«Этой весной оформление документов на равнозначные квартиры по программе реновации завершили москвичи из 75 старых домов, что в 1,5 раза больше, чем за зимние месяцы. Всего в них проживали более 13,4 тысячи человек. Все жители 59 зданий уже переехали в современные жилые комплексы, остальные завершают переселение. После окончания переезда расселенные дома начнут готовить к сносу, чтобы на их месте возвести жилые комплексы для дальнейшей реализации программы. Как правило, 97% жителей старых домов становятся новоселами в первые три месяца с начала расселения», — добавил Владимир Ефимов.