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Учительница Путина рассказала, что он был самым сильным в школе

Учительница Гуревич: Путин был самым сильным в школе, но никого не обижал.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин был самым сильным в своей школе, но ни разу никого не обидел, а всегда был защитником, рассказала учительница главы государства Вера Гуревич.

«Он был самым сильным в школе учеником, самым сильным, но он не обидел никогда ни одного человека. Он говорил: прежде чем поднять руку, надо отдать себе отчет — а имеешь ли ты право это сделать», — рассказала Гуревич в интервью RT.

Она напомнила, что будущий российский лидер рано стал заниматься самбо.

«Он всегда был защитником, это известное дело», — добавила Гуревич.