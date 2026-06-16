Суд отправил Диану Шурыгину под домашний арест за распространение порнографии

Скандально известную звезду ток-шоу «Пусть говорят», блогера Диану Шурыгину отправили под домашний арест. Ее обвиняют в распространении порнографических материалов. Перед этим у Шурыгиной провели обыск и изъяли видеоаппаратуру, на которую она могла снимать интимные ролики. Перед задержанием она пыталась сбежать на Бали. По словам ее бывшего возлюбленного, Шурыгина работала на украинское агентство. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Блогер и бывшая участница ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале Диана Шурыгина (после замужества — Шлянина) стала фигурантом уголовного дела о распространении порнографических материалов, ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает SHOT.
«Диану Шурыгину отправили под домашний арест до 19 июля», — говорится в публикации.
Согласно данным на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, блогера обвиняют по пункту «а» части 3 статьи 242 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание от двух до шести лет лишения свободы.
По информации Mash, ~поводом для уголовного дела могли стать интимные видео, которые год назад разошлись по закрытым Telegram-каналам~. «Она неоднократно публиковала в сети ролики, на которых снималась в фильмах 18+», — подтвердил SHOT.
11 июня Троицкий районный суд Москвы рассмотрел вопрос о проведении у 27-летней Шурыгиной обыска, не терпящего отлагательств.
«Из квартиры Шурыгиной в Москве забрали всю видеоаппаратуру, на которую она могла снимать те самые ролики», — отметил SHOT.
Блогер вернулась в Россию в начале этого года и поселилась в ЖК «Пресня Сити». Она попыталась сбежать из России на Бали, однако ее задержали за несколько дней до вылета. «Отец Дианы до сих пор не в курсе, что его дочь под следствием — он сейчас служит в зоне СВО, а сама девушка редко с ним связывается», — уточнил SHOT.
Адвокатом Шурыгиной может стать Сергей Семенов, которого она обвинила в изнасиловании в 2016 году, допустил Mash. Молодой человек после выхода на свободу начал заниматься правозащитной деятельностью. При этом в беседе с SHOT Семенов заявил, что Шурыгина ему безразлична — помогать он ей не будет.
В мае предприниматель Святослав Гусев обвинил Шурыгину, свою бывшую возлюбленную, в краже нескольких компьютеров, сабвуфера, камеры и сейфа, в котором хранились деньги и ювелирные украшения. По информации Mash, ценности пропали из квартиры, которую Гусев использовал как склад. Бизнесмен обратился в полицию.
В 2024 году Шурыгину задержали вместе с Гусевым в квартире на Долгоруковской улице в Москве. Как писала Baza, полицейских вызвали соседи из-за шума. Некоторые жильцы утверждали, что в квартире находится бордель.
«Работала с украинским агентством».
Шурыгина снимала эротический контент, работая на украинское агентство, рассказал Гусев в беседе с Super. По его словам, создание интимных роликов приносило ей примерно «два миллиона в месяц в среднем и около пяти миллионов — на пике».
«Когда мы были в отношениях, она таким не занималась. Примерно через два месяца, как мы расстались, она начала работать с украинском агентством. Занималась “съемкой”, производством контента, если можно так выразиться, и продажей», — поделился он.
Агентство оплатило Шурыгиной билет на Бали и помогло арендовать там виллу, рассказал Гусев. По словам бизнесмена, он призывал бывшую партнершу не снимать подобные ролики, поскольку это его «позорит» даже после расставания.
«~То, что на нее заведут какое-то дело, этого мы даже не ожидали~ Мне кажется, у нее черная полоса в жизни слишком пошла из-за своей глупости Она без мозгов, никого не слушает», — рассказал Гусев.
Бизнесмен заверил, что готов забрать свое заявление о воровстве на Шурыгину.
Как прославилась Шурыгина.
Шурыгина родилась 12 июня 1999 года в Ульяновске в семье дальнобойщика и сотрудницы гипермаркета, в детстве увлекалась легкой атлетикой и танцами.
В 2016 году 16-летняя Шурыгина обвинила 21-летнего Семенова в изнасиловании на вечеринке в Ульяновске. Суд приговорил молодого человека к восьми годам колонии строгого режима. Впоследствии приговор смягчили, а спустя год Семенова освободили условно-досрочно.
Дело получило широкий общественный резонанс после участия Шурыгиной в программе «Пусть говорят» в 2017 году. Многие телезрители не поверили рассказу девушки и посчитали приговор Семенову несправедливым. Кроме того, фраза и жест Шурыгиной «на донышке» о количестве выпитого алкоголя превратились в вирусный интернет-мем.
Затем девушка переехала в Москву и вышла замуж за оператора Андрея Шлянина, однако позже пара развелась. Шурыгина занялась блогерством и создала аккаунт на платформе OnlyFans для публикации откровенного контента.