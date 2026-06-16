Суд отправил Диану Шурыгину под домашний арест за распространение порнографии

Блогер вернулась в Россию в начале этого года и поселилась в ЖК «Пресня Сити». Она попыталась сбежать из России на Бали, однако ее задержали за несколько дней до вылета. «Отец Дианы до сих пор не в курсе, что его дочь под следствием — он сейчас служит в зоне СВО, а сама девушка редко с ним связывается», — уточнил SHOT.