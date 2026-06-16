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Ученице нижегородской школы присудили компенсацию за травму

В нижегородском Павлово девочка получит 300 тыс руб за полученную в школе травму.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн — РИА Новости. Компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей выплатят девочке, получившей травму из-за других учеников в школе в городе Павлове Нижегородской области, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Судом установлено, что в здании школы после урока трое несовершеннолетних задержали девочку, один из них ее толкнул, школьница не удержала равновесие и упала. В результате здоровью девочки причинен вред средней тяжести.

«Решением Павловского городского суда в качестве компенсации морального вреда с каждого из трех несовершеннолетних взыскано по 30 тысяч рублей, с учебного заведения — 210 000 рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за подростков компенсацию предстоит выплатить их родителям.