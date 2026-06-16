Как сэкономить на билетах в театр: практические советы

Ещё один удачный период для похода в театр — лето. С началом дачного сезона посещаемость снижается, поэтому даже на топовые постановки бывает проще достать билеты. Некоторые театры предлагают удобную опцию: если нужных билетов нет в продаже, можно оставить заявку на сайте. Как только кто‑то сдаст билет, система автоматически отправит уведомление на электронную почту.