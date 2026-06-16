Делегация из Узбекистана в Нововоронеже познакомилась с лучшими практиками развития атомных городов

В рамках визита делегация встретилась с губернатором Александром Гусевым в правительстве Воронежской области, посетила площадку Нововоронежской АЭС и город-спутник.
Делегация во главе с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Ачилбаем Раматовым посетили Нововоронежскую АЭС и ее город-спутник — Нововоронеж. Целью визита было изучение лучших российских практик работы атомной станции и атомного города. Во встрече принял участие генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Александр Шутиков.
«На примере Нововоронежа можно уже сегодня увидеть, какой станет площадка в Узбекистане через несколько лет. Благодаря многолетнему сотрудничеству с “Росатомом” город преобразился до неузнаваемости — сегодня это один из лучших атомных городов России. В следующем году Нововоронеж отметит свое 70-летие, а впереди — строительство еще одного энергоблока», — заметил Александр Шутиков.
Делегаты осмотрели инфраструктуру города, социальные и спортивные объекты, посетили памятные места, познакомились с образовательными учреждениями, в том числе с Нововоронежским политехническим институтом — филиалом НИЯУ МИФИ. В рамках визита представители Узбекистана увидели работу современных энергоблоков поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200.
«Нововоронеж с его инфраструктурой и благоустройством впечатляет. Здесь созданы все условия для жизни. Но главное, что обращает на себя внимание — самую большую ценность для атомной станции как предприятия составляют люди, их компетенции и опыт. Строительство такого объекта — грандиозный проект, и для нас очень важно понимать, что руководство и специалисты, работающие здесь, готовы делиться своими знаниями. Мы искренне благодарны за теплый прием и готовность помочь нам реализовать этот глобальный проект», — подчеркнул заместитель директора по капитальному строительству «Дирекции по строительству АЭС» Отабек Аманов.
Нововоронеж — классический пример моногорода, где социальная, экономическая и инфраструктурная жизнь неразрывно связана с АЭС. В 2012 году здесь впервые в России подписали соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией «Росатом» и правительством Воронежской области. За годы его действия город получил более 4,5 миллиарда рублей дополнительного финансирования. На эти средства построены спортивные объекты, капитально отремонтированы детские сады, школы, учреждения культуры, благоустроен городской парк, модернизированы водопроводные и канализационные сети.
Город — пятикратный победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Министерства строительства России. Благодаря этому реализованы проекты благоустройства «НОВОпарка», городской набережной, Северного микрорайона (МЕГАдвор), Центральной площади у Дворца культуры и сквера 30-летия Победы — на эти цели из федерального и областного бюджетов привлечено 339 миллионов рублей.
«Нововоронежская АЭС уже более шестидесяти лет работает стабильно и безопасно, полностью покрывая потребности Воронежской области в электроэнергии. При этом атомная станция еще и наш надежный социально-экономический партнер, с которым мы реализуем многие совместные проекты», — подчеркнул губернатор Воронежской области на встрече с представителями делегации из Узбекистана Александр Гусев. Также на совещании было отмечено, что АЭС входит в тройку крупнейших налогоплательщиков Воронежской области. С 2013 года атомная станция внесла в областной бюджет более 95 миллиардов рублей.
4 июня 2026 года президенты России и Узбекистана на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) дали официальный старт началу строительства первого энергоблока АЭС в Республике Узбекистан. Это флагманский проект госкорпорации «Росатом» и первый в мире экспортный контракт на сооружение интегрированной АЭС. На одной площадке построят два блока большой мощности с реакторами ВВЭР-1000 и два — малой с реакторами РИТМ-200Н. Будущая АЭС сможет обеспечить до 14% энергопотребления Узбекистана. В рамках проекта будет создаваться и современный атомград. Данный визит станет основой для формирования концепции развития будущего города атомщиков в Республике Узбекистан.
Справка.
Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Несмотря на внешние ограничения, отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру.
Нововоронежская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Нововоронеж Воронежской области) — первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением), обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение Воронежской области. Атомная станция расположена на берегу Дона, в 45 км южнее Воронежа. Всего на нововоронежской площадке было построено и введено в эксплуатацию семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, четыре из которых сейчас являются действующими. Три энергоблока являются головными прототипами серийных энергоблоков с реакторами водо-водяного типа (энергоблок № 3 — ВВЭР-440; энергоблок № 5 — ВВЭР-1000; энергоблок № 6 — ВВЭР-1200). Энергоблоки с первого по пятый были запущены, соответственно, в 1964, 1969, 1971, 1972 и 1980 годах. Энергоблоки № 1 и № 2 были остановлены в 1984 году и 1990 году соответственно, блок № 3 — в 2016 году. Энергоблок № 4 после модернизации в декабре 2018 года получил разрешение на продление срока эксплуатации. С 2007 года на АЭС велось сооружение двух новых энергоблоков поколения «3+» — № 6 и № 7 (по проекту «АЭС-2006»). Энергоблок № 6 сдан в эксплуатацию в феврале 2017 года, он стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, введенным в промышленную эксплуатацию. Энергоблок № 7 был введен в эксплуатацию в октябре 2019 года. Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.