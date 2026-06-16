Сезон охоты на медведя стартует 1 июля в Беларуси

Охота на медведя будет проводиться в особом режиме на основании планов управления популяцией, которые разрабатывает Национальная академия наук Беларуси, отметили в БООР.
«По результатам учетов в 2026 году в охотхозяйствах РГОО “БООР”, которые имеют возможность изымать медведя (Витебское, Глубокское, Городокское, Докшицкое, Лиозненское, Оршанское, Ушачское, Борисовское), учтено 445 особей. К изъятию запланировано 35 особей», — говорится в сообщении.
Сама охота может быть организована в любое время суток — как из засады, так и с подхода с руководителем охоты.
Отмечается, что к участию допустят только охотников со стажем не менее трех лет. Для новичков такое право не предусмотрено.
В БООР сообщили, что разрешения на добычу животных будут распределяться двумя способами. Первый вариант — участие в охотничьих турах для белорусских и иностранных охотников. Второй — еженедельные розыгрыши права на охоту.
Чтобы исключить споры о распределении разрешений, победителей будут определять с помощью специальной программы случайного выбора из числа поданных заявок.
Стоимость разрешения на добычу одного медведя по итогам розыгрыша составит 1000 белорусских рублей. Для участников охотничьих туров минимальная цена установлена на уровне 6000 рублей за особь.
При этом победители розыгрыша смогут охотиться в течение трех дней вместо одного, как предусматривалось ранее. Для участников охотничьих туров право на добычу медведя будет действовать на протяжении всего сезона.
Дополнительно охотникам потребуется оформить путевку. Для членов БООР ее стоимость составит 40 рублей, для остальных граждан Беларуси — 80 рублей.