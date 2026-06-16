Будславский католический фестиваль пройдет 2−4 июля

А 3 июля в 14:00 состоится церемония встречи пилигримов — в Будслав прибудут католические паломники со всей Беларуси, в этот же день пройдет крестный ход. 4 июля в Будславском костеле пройдет месса, после которой будет презентован первый общебелорусский католический песенник «Боже, мы Тебя славим», посвященный 35-летию возрождения католических структур в стране.