Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Будславский католический фестиваль пройдет 2−4 июля

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Традиционный католический Будславский фестиваль в этом году проведут 2—4 июля, сообщили Sputnik в Римско-католической церкви в Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Мероприятие уже несколько десятилетий ежегодно проводится в стране в начале июля.

«Будславский фест» внесен в список белорусского историко-культурного наследия, около десяти лет назад его также внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

«Планируется, что нынешний “Будславский фест” в Национальном санктуарии начнется на следующий день после торжественных мероприятий по случаю праздника Будславской Иконы Божьей Матери», — рассказали в РКЦ в Беларуси.

Там также уточнили, что торжества в честь небесной покровительницы белорусских католиков пройдут с 2 по 4 июля под девизом «Богу слава — Марии доверие — Костелу верности».

Кроме того священнослужители отметили, что в нынешнем году Будславский фестиваль будет особенным — ведь именно в 2026-м исполняется 35 лет с момента возрождения католических структур в Беларуси.

Согласно программе фестиваля, 2 июля в Будславском костеле продет праздничная месса, в которой примут участие священнослужители из Минска.

А 3 июля в 14:00 состоится церемония встречи пилигримов — в Будслав прибудут католические паломники со всей Беларуси, в этот же день пройдет крестный ход. 4 июля в Будславском костеле пройдет месса, после которой будет презентован первый общебелорусский католический песенник «Боже, мы Тебя славим», посвященный 35-летию возрождения католических структур в стране.

Будславский фестиваль — один из самых известных и любимых у белорусских католиков. В отдельные годы в Будслав прибывало до полумиллиона паломников не только из Беларуси, но также из Польши, Литвы, Латвии, Украины и России.

В Будславе хранится главная чудотворная икона белорусских католиков. Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе или Национальный санктуарий Матери Божьей Будславской планируют официально объявить католическим религиозным центром в Беларуси.

Основные мероприятия Будславского феста будут транслироваться организаторами в прямом эфире на одном из официальных сайтов РКЦ в Беларуси.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше