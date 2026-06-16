Будславский католический фестиваль пройдет 2−4 июля

Мероприятие уже несколько десятилетий ежегодно проводится в стране в начале июля.
«Будславский фест» внесен в список белорусского историко-культурного наследия, около десяти лет назад его также внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
«Планируется, что нынешний “Будславский фест” в Национальном санктуарии начнется на следующий день после торжественных мероприятий по случаю праздника Будславской Иконы Божьей Матери», — рассказали в РКЦ в Беларуси.
Там также уточнили, что торжества в честь небесной покровительницы белорусских католиков пройдут с 2 по 4 июля под девизом «Богу слава — Марии доверие — Костелу верности».
Кроме того священнослужители отметили, что в нынешнем году Будславский фестиваль будет особенным — ведь именно в 2026-м исполняется 35 лет с момента возрождения католических структур в Беларуси.
Согласно программе фестиваля, 2 июля в Будславском костеле продет праздничная месса, в которой примут участие священнослужители из Минска.
А 3 июля в 14:00 состоится церемония встречи пилигримов — в Будслав прибудут католические паломники со всей Беларуси, в этот же день пройдет крестный ход. 4 июля в Будславском костеле пройдет месса, после которой будет презентован первый общебелорусский католический песенник «Боже, мы Тебя славим», посвященный 35-летию возрождения католических структур в стране.
Будславский фестиваль — один из самых известных и любимых у белорусских католиков. В отдельные годы в Будслав прибывало до полумиллиона паломников не только из Беларуси, но также из Польши, Литвы, Латвии, Украины и России.
В Будславе хранится главная чудотворная икона белорусских католиков. Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе или Национальный санктуарий Матери Божьей Будславской планируют официально объявить католическим религиозным центром в Беларуси.
Основные мероприятия Будславского феста будут транслироваться организаторами в прямом эфире на одном из официальных сайтов РКЦ в Беларуси.