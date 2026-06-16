В подмосковном Звенигороде прошел фестиваль водных видов спорта

Фестиваль водных видов спорта «Плыви, Россия!» прошел в Звенигороде Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Мероприятие организовали в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».
Шестикилометровый маршрут прошел мимо пейзажей XII века и уникальных видов на Саввино-Сторожевский монастырь. В заплыве участвовали более 450 человек на сапах, каяках и байдарках.
После финиша на стадионе «Спартак» участников ожидала насыщенная праздничная программа. Для них провели концерт творческих коллективов. Также на площадке работали фудкорт, ярмарки и выставка художников.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.