Директор Леонтьева назвал враньем повышение гонорара певца за выступления

Валерий Леонтьев — один из самых эпатажных артистов советской и российской эстрады. В 1980—1990-е годы он собирал стадионы, его выступления отличались бешеной энергетикой, сложной хореографией и яркими костюмами. Среди хитов Леонтьева — песни «Дельтаплан», «Казанова», «Маргарита» и многие другие. С 2022 года артист проживает в США. В августе прошлого года Леонтьев прилетел в России и выступил на музыкальном фестивале «Новая волна».