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Директор Леонтьева назвал враньем повышение гонорара певца за выступления

Директор Леонтьева назвал враньем повышение гонорара певца за выступления в РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Директор народного артиста РФ Валерия Леонтьева Борис Чигирев в беседе с РИА Новости назвал враньем информацию о том, что певец повысил сумму гонораров за выступления в России.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Леонтьев сделал свои гонорары в России выше, чем за границей, якобы стоимость его выступления в РФ достигает 17 миллионов рублей.

«Вранье!» — сказал Чигирев, отвечая на вопрос о том, действительно ли Леонтьев повысил стоимость выступлений для российских зрителей.

Валерий Леонтьев — один из самых эпатажных артистов советской и российской эстрады. В 1980—1990-е годы он собирал стадионы, его выступления отличались бешеной энергетикой, сложной хореографией и яркими костюмами. Среди хитов Леонтьева — песни «Дельтаплан», «Казанова», «Маргарита» и многие другие. С 2022 года артист проживает в США. В августе прошлого года Леонтьев прилетел в России и выступил на музыкальном фестивале «Новая волна».

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