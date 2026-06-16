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Авралев: в НГЛУ будут готовить учителей китайского языка

В университете откроется специальная программа.

В НГЛУ имени Н. А. Добролюбова будут готовить учителей китайского языка. Об этом рассказал ректор университета Никита Авралев на пресс-конференции во вторник, 16 июня.

Он отметил, что в лингвистическом университете откроется программа «Педагогическое образование — профиль: английский и китайский языки», которая позволит вести подготовку педагогов по китайскому языку.

«На сегодняшний день китайский язык востребован не только для специалистов в области международных отношений и регионоведения, но и среди учителей, которые смогут преподавать китайский на профессиональном уровне», — подчеркнул Авралев.

Говоря о других направлениях подготовки, Никита Авралев отметил следующие инновационные программы в НГЛУ. Среди них: программа «Туризм и международное сотрудничество» и программа «Лингвистическое и переводческое сопровождение международного туризма».

Ранее сообщалось, что НИУ РАНХиГС будет развивать сотрудничество с IT-кампусом «Неймарк».