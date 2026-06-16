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Донская фауна пополнилась новыми обитателями

В Ростовской области на волю отпустили полторы тысячи зверей и птиц.

В Ростовской области продолжаются мероприятия по сохранению биоразнообразия и увеличению популяции охотничьих ресурсов. Только с начала 2026 года в дикую природу было выпущено свыше 1,5 тыс. особей.

Очередная крупная партия — 1,4 тыс. уток-крякв — отправилась на Веселовское водохранилище в Сальском районе (охотхозяйство «Юловское»). Чтобы птицы успешно прошли адаптацию, для них организовали временную подкормку.

По словам заместителя губернатора региона Сергея Бодрякова, в области действует 21 охотничье хозяйство, которые выращивают дичь в полувольных условиях. Совместно с местным минприроды они регулярно пополняют дикую фауну новыми жителями.

Для сравнения: за весь 2025 год в естественную среду обитания вернули более 16,5 тысяч животных и птиц, подавляющее большинство из которых (12,6 тыс. составили именно кряквы. В планах на оставшуюся часть 2026 года — выпуск фазанов и копытных животных.