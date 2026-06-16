Донская фауна пополнилась новыми обитателями

Для сравнения: за весь 2025 год в естественную среду обитания вернули более 16,5 тысяч животных и птиц, подавляющее большинство из которых (12,6 тыс. составили именно кряквы. В планах на оставшуюся часть 2026 года — выпуск фазанов и копытных животных.