Под Полоцком на озере погиб минский врач, которого искали четверо суток. Подробности сообщает ОСВОД.
Как сообщалось ранее, мужчина еще 12 июня отправился на подводную охоту на озеро Ведето Полоцкого района, но так и не вернулся на берег.
Во вторник, 16 июня, в момент поисковых работ маневренно-поисковой группой совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям на указанном озере нашли мужчину 1978 года рождения.
В Полоцком районе на озере нашли тело мужчины, которого искали четверо суток. Фото: ОСВОД.
На сайте больницы скорой медицинской помощи сообщили, что погибшим оказался врач-уролог, заведующий отделением минской городской клинической БСМП Геннадий Щетко. Дату и время прощания сообщат позже.
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