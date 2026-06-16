Курская область возобновила экспорт халяльного мяса птицы в Саудовскую Аравию

В ведомстве сообщили, что отгрузку провели с предприятия в Горшеченском районе, у которого подобный опыт уже был. Однако последние поставки халяльной продукции в Саудовскую Аравию прошли в 2022 году — две партии общей массой 48 т. С начала 2026 года предприятие, по данным ведомства, также экспортировало 783 т мяса птицы (29 партий) во Вьетнам и Сербию. Вероятно, речь идет о курской птицефабрике АО «Куриное царство» (зарегистрировано в Липецкой области, принадлежит группе «Черкизово»).