Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курская область возобновила экспорт халяльного мяса птицы в Саудовскую Аравию

Партия замороженного мяса цыплят-бройлеров, соответствующего стандарту «халяль», 14 июня была отправлена из Курской области в Саудовскую Аравию. Общая масса экспортированной продукции составила 27 т. Об этом рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

Источник: Коммерсантъ

Партия замороженного мяса цыплят-бройлеров, соответствующего стандарту «халяль», 14 июня была отправлена из Курской области в Саудовскую Аравию. Общая масса экспортированной продукции составила 27 т. Об этом рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

В ведомстве сообщили, что отгрузку провели с предприятия в Горшеченском районе, у которого подобный опыт уже был. Однако последние поставки халяльной продукции в Саудовскую Аравию прошли в 2022 году — две партии общей массой 48 т. С начала 2026 года предприятие, по данным ведомства, также экспортировало 783 т мяса птицы (29 партий) во Вьетнам и Сербию. Вероятно, речь идет о курской птицефабрике АО «Куриное царство» (зарегистрировано в Липецкой области, принадлежит группе «Черкизово»).

Также в Россельхознадзоре рассказали, что 12 июня из региона экспортировали на Филиппины 22 образца мясной продукции на 1,9 т. Груз отправило мясоперерабатывающее предприятие в Железногорском районе, которое в 2026-м уже экспортировало около 14 тыс. т мясной продукции во Вьетнам, САР, Гонконг, Грузию и Либерию.

На минувшей неделе «Ъ-Черноземье» писал, что по итогам 2025 года внешнеторговый оборот Курской области с Вьетнамом вырос на 30,5%, а объем экспорта увеличился на 27,8%. Курские производители поставляют во Вьетнам продовольственные товары, в частности мясные полуфабрикаты и кондитерские изделия.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше