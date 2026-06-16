«Я любил этого ребёнка»: отчим убитого в Черняховске мальчика отрицает, что испытывал к нему неприязнь

Анастасия своей позиции не изменила: она настаивала, что сказанное ею в адрес ребёнка не было ни угрозами, ни приказами, ни даже указаниями несмотря на нецензурную брань. Снова и снова в ответ на вопрос судьи женщина говорила, что это «просто слова».