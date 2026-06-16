Как узнать, не оформлены ли на вас сим-карты мошенников?

Телефонные мошенники стали активно использовать для своих преступных схем номера, оформленные на посторонних людей. Паспортные данные граждан попадают к злоумышленникам через утечки информации, а после на ничего не подозревающих людей регистрируют десятки и даже сотни сим-карт. Только в прошлом году Роскомнадзор выявил 920 граждан, на которых в общей сложности было оформлено почти десять миллионов сим-карт. Рассказываем в справке aif.ru, как проверить, не стали ли вы одной из таких жертв, и обезопасить себя в дальнейшем.