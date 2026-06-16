Как узнать, не оформлены ли на вас сим-карты мошенников?

Телефонные мошенники стали активно использовать для своих преступных схем номера, оформленные на посторонних людей. Паспортные данные граждан попадают к злоумышленникам через утечки информации, а после на ничего не подозревающих людей регистрируют десятки и даже сотни сим-карт. Только в прошлом году Роскомнадзор выявил 920 граждан, на которых в общей сложности было оформлено почти десять миллионов сим-карт. Рассказываем в справке aif.ru, как проверить, не стали ли вы одной из таких жертв, и обезопасить себя в дальнейшем.
Как защитится от мошенников, которые оформляют сим-карты?
Схема мошенничества с сим-картами пользователей предельно проста: злоумышленники, получив доступ к паспортным данным граждан, незаметно оформляют на них сим-карту, а затем благополучно используют ее для массовых обзвонов или других незаконных действий.
Но с 1 апреля 2025 года выявить такие «серые» схемы и сим-карты и предотвратить их использование стало возможно. Помогает в этом специальный сервис «Сим-карты» на портале «Госуслуги» — он сразу показывает все активные и приостановленные договоры с сотовыми операторами, оформленные на имя человека. Услуга уже пользуется большой популярностью: с апреля 2025 года россияне воспользовались ей 200 миллионов раз. За это время 1,4 миллиона человек приостановили подозрительные договоры, а 533 тысячи — полностью расторгли их.
Как проверить свои сим-карты через «Госуслуги»: пошаговая инструкция.
Вся процедура занимает всего пару минут и не требует посещения офисов операторов. Для начала авторизуйтесь на сайте «Госуслуг» (gosuslugi.ru) или в мобильном приложении, поскольку для работы сервиса необходима подтвержденная учетная запись. Перейдите в свой «Профиль»: для этого нажмите на свое имя, инициалы или аватар в верхней части экрана. В открывшемся меню выберите раздел «Сим-карты». В разделе вы увидите полный список номеров, оформленных на ваш паспорт. Для каждой сим-карты доступна информация о названии оператора связи, номере телефона, дате активации сим-карты, а также данные по договору с оператором.
Важно при этом помнить: согласно закону, на одного гражданина России может быть оформлено не более 20-ти сим-карт, а на иностранного гражданина — не более 10-ти. Если у вас оформлено больше номеров, оператор может прекратить обслуживание всех ваших сим-карт, включая те, которыми вы реально пользуетесь, — именно поэтому проверка так важна.
Что делать, если нашли неизвестный номер?
Если в списке вы увидели номер, который вам не принадлежит, на странице конкретной сим-карты нажмите на кнопку «Действия» (обычно это значок с тремя точками) и выберите «Заблокировать» или «Приостановить оказание услуг». Также если вы уверены, что номер вам не нужен, можно полностью расторгнуть договор с оператором через тот же сервис. Для этого может потребоваться усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).
Как поставить запрет на оформление сим-карт на свое имя?
С 1 сентября 2025 года у россиян появилась возможность защитить себя и свои карты от мошенников самостоятельно — добровольный запрет на оформление сим-карт на свое имя. Установив его через «Госуслуги» или МФЦ, можно быть уверенным, что мошенники не смогут использовать данные для регистрации новых номеров, даже если у них есть ваши паспортные данные.
Чтобы установить запрет самостоятельно авторизуйтесь на портале «Госуслуги», перейдите в «Профиль», затем в раздел «Сим-карты». Нажмите «Установить запрет» в блоке «Запрет на оформление договоров связи». Ограничение вступит в силу в течение одного дня.
Если же по какой-то причине вы не можете воспользоваться «Госуслугами», есть и другие надежные варианты. Например, позвонить в службу поддержки своего мобильного оператора и уточнить, сколько номеров оформлено на ваше имя, или лично посетить офис оператора с паспортом — там предоставят полный список всех ваших номеров.