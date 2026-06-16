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МЧС: 90 пляжей для купания открыто в Подмосковье

В Подмосковье открыли 90 пляжей для купания, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МЧС России по области.

Источник: Агентство «Москва»

«В Московской области официально открыто 90 пляжей для купания», — сказали в ведомстве.

Больше всего зон для купания одобрено в Красногорске и Сергиевом Посаде — по семь локаций в городских округах, а также в Орехово-Зуево и Мытищах — по шесть.

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