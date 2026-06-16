МЧС: 90 пляжей для купания открыто в Подмосковье

«В Московской области официально открыто 90 пляжей для купания», — сказали в ведомстве.
Больше всего зон для купания одобрено в Красногорске и Сергиевом Посаде — по семь локаций в городских округах, а также в Орехово-Зуево и Мытищах — по шесть.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше