В школе поселка Верхнеднепровского Смоленской области открыли агротехкласс

Новый агротехнологический класс открыли в Верхнеднепровской школе № 3 Смоленской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Кабинет создали по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Главное направление подготовки в агротехклассе — генетика и селекция растений. Это одна из наиболее перспективных сфер современного сельского хозяйства, поэтому школьники смогут заранее познакомиться с востребованными аграрными профессиями и получить базовые знания для дальнейшего профильного обучения.
Сейчас в предпрофильном седьмом классе занимаются 42 ученика. С 1 сентября работу планируют расширить: в школе откроют еще один предпрофильный седьмой класс, а также профильный десятый класс.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.