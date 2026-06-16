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В школе поселка Верхнеднепровского Смоленской области открыли агротехкласс

В нем дети будут учиться генетике и селекции растений.

Новый агротехнологический класс открыли в Верхнеднепровской школе № 3 Смоленской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Кабинет создали по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Главное направление подготовки в агротехклассе — генетика и селекция растений. Это одна из наиболее перспективных сфер современного сельского хозяйства, поэтому школьники смогут заранее познакомиться с востребованными аграрными профессиями и получить базовые знания для дальнейшего профильного обучения.

Сейчас в предпрофильном седьмом классе занимаются 42 ученика. С 1 сентября работу планируют расширить: в школе откроют еще один предпрофильный седьмой класс, а также профильный десятый класс.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.