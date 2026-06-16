Строительство 3-го этапа ул. Понартской подорожало более чем вдвое

Строительство третьего этапа улицы Понартской с транспортными развязками подорожало более чем вдвое. Это следует из изменений, внесённых в постановление администрации Калининграда об осуществлении капитальных вложений в объект муниципальной собственности. Документ подписал и.о. главы горадминистрации Алексей Асмыкович 15 июня 2026 года.
Согласно новой редакции постановления, планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию сдвинули с 2022 на 2027 год. Предполагаемая стоимость этапа в ценах соответствующих лет выросла со 154 до 348,2 млн рублей. Из них 338,6 млн — стоимость строительно-монтажных работ, 9,6 млн — цена проекта. Способ финансового обеспечения капитальных вложений — бюджетные инвестиции. Заказчик — МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт».
Речь идёт об участке ул. Понартской от Аллеи Смелых до ул. Громовой. Проект прошёл экспертизу в мае 2026 года. С 28 мая по 18 июня 2026 года проводятся общественные обсуждения соответствующего проекта планировки территории с проектом межевания в его составе.