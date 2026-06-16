Строительство 3-го этапа ул. Понартской подорожало более чем вдвое

Согласно новой редакции постановления, планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию сдвинули с 2022 на 2027 год. Предполагаемая стоимость этапа в ценах соответствующих лет выросла со 154 до 348,2 млн рублей. Из них 338,6 млн — стоимость строительно-монтажных работ, 9,6 млн — цена проекта. Способ финансового обеспечения капитальных вложений — бюджетные инвестиции. Заказчик — МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт».