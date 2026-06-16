Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строительство 3-го этапа ул. Понартской подорожало более чем вдвое

В ценах лет реализации работы оценили в 348 млн рублей.

Строительство третьего этапа улицы Понартской с транспортными развязками подорожало более чем вдвое. Это следует из изменений, внесённых в постановление администрации Калининграда об осуществлении капитальных вложений в объект муниципальной собственности. Документ подписал и.о. главы горадминистрации Алексей Асмыкович 15 июня 2026 года.

Согласно новой редакции постановления, планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию сдвинули с 2022 на 2027 год. Предполагаемая стоимость этапа в ценах соответствующих лет выросла со 154 до 348,2 млн рублей. Из них 338,6 млн — стоимость строительно-монтажных работ, 9,6 млн — цена проекта. Способ финансового обеспечения капитальных вложений — бюджетные инвестиции. Заказчик — МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт».

Речь идёт об участке ул. Понартской от Аллеи Смелых до ул. Громовой. Проект прошёл экспертизу в мае 2026 года. С 28 мая по 18 июня 2026 года проводятся общественные обсуждения соответствующего проекта планировки территории с проектом межевания в его составе.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше