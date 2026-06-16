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БК «Пари НН» не сыграет в Единой лиге ВТБ

Клуб приостанавливает своё участие в большом баскетболе.

К сожалению, неутешительные прогнозы подтвердились. БК «Пари НН» в сезоне-2026/27 не сможет принять участие в банковской лиге.

По сообщению источника ТАСС, нижегородская команда будет представлена только в молодёжном чемпионате.

Ранее сообщалось, что у БК «Пари НН» есть проблемы с финансированием, до 15 июня клуб должен был проинформировать руководство Единой лиги ВТБ о финансовых гарантиях.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что баскетболисты «Пари НН» завершили сезон крупным поражением в Казани.