БК «Пари НН» не сыграет в Единой лиге ВТБ

К сожалению, неутешительные прогнозы подтвердились. БК «Пари НН» в сезоне-2026/27 не сможет принять участие в банковской лиге.
По сообщению источника ТАСС, нижегородская команда будет представлена только в молодёжном чемпионате.
Ранее сообщалось, что у БК «Пари НН» есть проблемы с финансированием, до 15 июня клуб должен был проинформировать руководство Единой лиги ВТБ о финансовых гарантиях.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что баскетболисты «Пари НН» завершили сезон крупным поражением в Казани.