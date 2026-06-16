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В калининградском дворе произошла драка, переросшая в поножовщину: ранены несколько человек, один — в коме (видео)

Подозреваемого задержала полиция, он ранее судим.

Источник: Клопс.ru

Конфликт во дворе жилого дома на ул. Машиностроительной в Калининграде закончился дракой и серьёзными ранениями нескольких человек. Об этом «Клопс» рассказал очевидец, в полиции сообщили, что нападавший задержан.

Драка, которую спровоцировал вооружённый ножом 21-летний парень, произошла в ночь на воскресенье, 14 июня. По словам местного жителя Никиты (имя изменено), семь-восемь мужчин и женщин отдыхали во дворе дома. Как утверждает очевидец, люди спокойно сидели на площадке, общались, пили пиво. К ним подошла другая компания, в которой особенно выделялся агрессивный молодой человек.

«Он был взбудоражен. До этого он уже подрался с другим парнем. Такое впечатление, что он искал, на кого бы выместить агрессию. Люди подошли уже с плохими намерениями, начали докапываться», — рассказал Никита.

После перепалки завязалась драка. В ходе потасовки тот самый парень ранил ножом нескольких человек.

«Женщину два раза ударили ножом в ноги, ещё двоих ранили, у кого-то переломы, один человек находится в коме», — рассказал собеседник «Клопс», который знаком с несколькими пострадавшими.

Часть потасовки запечатлела камера наблюдения домофона на ближайшем подъезде. На записи видна развязка конфликта. Женщина бежит к подъезду, чтобы спрятаться. Следом парень убегает от нападавшего, падает, встаёт и снова пытается скрыться. Его догоняет молодой человек, размахивая чем-то в руке. Далее появляется группа парней, которая заваливает мужчину и пинает его. Когда они отходят, тот уползает.

«Первые машины скорой помощи прибыли ещё до момента, который попал на камеры видеонаблюдения. Медики увезли как минимум двоих пострадавших. В экстренные службы звонили очевидцы», — говорит свидетель.

Никита добавил, что предполагаемый нападавший после случившегося скрылся. Позже молодого человека разыскали сотрудники полиции.

Что говорят в полиции.

Как пояснили в региональном УМВД, в отдел полиции по Московскому району поступило сообщение о госпитализации двоих местных жителей с различными ножевыми ранениями.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что ранним утром на ул. Машиностроительной у потерпевших возник конфликт с проходящей мимо компанией. В результате потасовки 39-летний калининградец получил ножевые ранения груди и брюшной полости, а его 42-летнего приятеля ранили в пах и плечо.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали причастного к совершению преступления. Им оказался ранее судимый 21-летний житель областного центра. Ранее он привлекался к ответственности за кражу и грабёж. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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