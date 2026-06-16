В калининградском дворе произошла драка, переросшая в поножовщину: ранены несколько человек, один — в коме (видео)

Часть потасовки запечатлела камера наблюдения домофона на ближайшем подъезде. На записи видна развязка конфликта. Женщина бежит к подъезду, чтобы спрятаться. Следом парень убегает от нападавшего, падает, встаёт и снова пытается скрыться. Его догоняет молодой человек, размахивая чем-то в руке. Далее появляется группа парней, которая заваливает мужчину и пинает его. Когда они отходят, тот уползает.