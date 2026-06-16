Ростовская область вошла в число крупнейших получателей федеральной поддержки

Несмотря на существенный объем федеральной поддержки, Ростовская область, как и большинство субъектов РФ, столкнулась с ухудшением поступлений по налогу на прибыль организаций. В первом квартале 2026 года сборы по этому налогу в регионе сократились на 17,8%, а сам Дон вошел в число 14 субъектов страны, где отрицательная динамика сохраняется уже третий год подряд.