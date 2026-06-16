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Юрий Слюсарь призвал донских аграриев перерабатывать зерно, как в Беларуси

Губернатор Ростовской области: экспортная модель в АПК себя изживает, нужна глубокая переработка.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь призвал аграриев переходить от модели экспорта зерна к переработке по примеру Беларуси. Об этом глава региона заявил во время правительственного часа на заседании донского Заксобрания 16 июня.

Обращаясь к сельхозпроизводителям, Слюсарь подчеркнул: прежняя модель — собрать урожай и продать зерно за границу по высокой цене — постепенно себя изживает. В том числе из-за экспортных пошлин. Теперь нужно идти туда, где государство оказывает поддержку, в том числе на областном уровне.

Губернатор привел пример Беларуси:

— Там собирают 10−12 миллионов тонн зерна, но не экспортируют его в чистом виде. Все перерабатывается внутри республики. Такой подход должен стать ориентиром и для Ростовской области.

По словам главы региона, следует увеличивать долю переработки, внедрять технологии, инновации, селекцию и повышать производительность труда. Особое внимание — автоматизации и роботизации. Проблема дефицита кадров на селе остается острой, и решать ее можно только через механизацию процессов.

— Кроме того, важно усиливать ветеринарный контроль, фитозащиту и работу по сохранению плодородия почв. Именно с учетом этих приоритетов сегодня строится вся господдержка агропромышленного комплекса.

Добавим, на 2026 год на поддержку сельхозтоваропроизводителей региона предусмотрено около 3,6 миллиарда рублей.

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