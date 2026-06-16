Юрий Слюсарь призвал донских аграриев перерабатывать зерно, как в Беларуси

Обращаясь к сельхозпроизводителям, Слюсарь подчеркнул: прежняя модель — собрать урожай и продать зерно за границу по высокой цене — постепенно себя изживает. В том числе из-за экспортных пошлин. Теперь нужно идти туда, где государство оказывает поддержку, в том числе на областном уровне.