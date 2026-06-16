Два вуза Волгограда вышли в топ университетов России

Сразу два волгоградских университета вошли в топ-100 лучших вузов России по версии рейтингового агентства RAEX в 2026 году.
В анкетировании приняли участие 213 университетов страны, а совокупное число респондентов онлайн-опросов превысило 160 тысяч человек.
Волгоградский государственный медицинский университет занял 73 место, поднявшись за год сразу на 15 позиций. Вуз улучшил показатели по качеству образования, востребованности выпускников работодателями и уровню научно-исследовательской деятельности.
Волгоградский государственный технический университет расположился на 94 месте — за год вуз опустился на 10 позиций в общем зачете, однако улучшил показатели по качеству образования.
Тройку лидеров национального рейтинга составили МГУ, МГТУ имени Баумана и МФТИ. RAEX-100 остается единственным российским образовательным рейтингом, прошедшим международный аудит IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence и получившим знак качества IREG Approved, подтверждающий соответствие методологии международным стандартам.
Ранее сообщалось о новой системе обучения в волгоградских вузах.