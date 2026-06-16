Эпидемиолог рассказал, что делать при укусе дикого животного

«Первым делом необходимо долго промывать рану с мылом — не меньше 10−15 минут. Затем нужно обработать края раны йодом или другим спиртосодержащим раствором и немедленно обратиться в травмпункт. Не следует задерживаться и следить за поведением животного: промедление может быть смертельным», — говорится в материале 360.ru со ссылкой на Покровского.