Эпидемиолог рассказал, что делать при укусе дикого животного

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. При укусе дикого животного нужно немедленно промыть рану с мылом в течение десяти — пятнадцати минут, обработать края йодом и обратиться в травмпункт, рассказал академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский.
«Первым делом необходимо долго промывать рану с мылом — не меньше 10−15 минут. Затем нужно обработать края раны йодом или другим спиртосодержащим раствором и немедленно обратиться в травмпункт. Не следует задерживаться и следить за поведением животного: промедление может быть смертельным», — говорится в материале 360.ru со ссылкой на Покровского.
По словам эпидемиолога, если симптомы бешенства проявились, человек уже обречен. Он также добавил, что риск летального исхода есть даже при крошечной царапине, если в кровь попала слюна зараженного животного.
Опасность представляют болезни от крысиных укусов и кошачьих царапин, но от них, в отличие от бешенства, человека можно спасти, заключил Покровский.