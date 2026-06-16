Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эпидемиолог рассказал, что делать при укусе дикого животного

Эпидемиолог Покровский: при укусе дикого животного нужно немедленно промыть рану.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. При укусе дикого животного нужно немедленно промыть рану с мылом в течение десяти — пятнадцати минут, обработать края йодом и обратиться в травмпункт, рассказал академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский.

«Первым делом необходимо долго промывать рану с мылом — не меньше 10−15 минут. Затем нужно обработать края раны йодом или другим спиртосодержащим раствором и немедленно обратиться в травмпункт. Не следует задерживаться и следить за поведением животного: промедление может быть смертельным», — говорится в материале 360.ru со ссылкой на Покровского.

По словам эпидемиолога, если симптомы бешенства проявились, человек уже обречен. Он также добавил, что риск летального исхода есть даже при крошечной царапине, если в кровь попала слюна зараженного животного.

Опасность представляют болезни от крысиных укусов и кошачьих царапин, но от них, в отличие от бешенства, человека можно спасти, заключил Покровский.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше