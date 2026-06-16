КГБ обратился к белорусам с важной информацией

Комитет государственной безопасности обратился к белорусам с важной информацией. Об этом сообщает БелТА.
В период с 16 по 18 июня на территории Могилевской области будут проходить учения, связанные с проверкой готовности государственных органов к взаимодействию и реагированию на акты терроризма.
В мероприятиях принимают участие подразделения Следственного комитета, Комитета государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны и других госорганов.
В период учений будет задействована военная и другая специальная техника. Также предусмотрен усиленный контроль и ограничение дорожного движения в зоне проведения учений.
Комитет госбезопасности призывает белорусов соблюдать требования сотрудников правоохранительных органов.