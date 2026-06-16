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Эксперт: в сфере строительства Ростовской области нет кадрового голода

Строительная сфера Ростовской области не испытывает кадрового голода в течение полутора лет. Об этом в ходе открытого интервью «Проблемы и перспективы развития семейного бизнеса в Ростовской области в непростых экономических условиях» «Ъ-Ростов» сообщила Анна Липинская, директор по развитию ООО «Система комплексного строительства».

Источник: Коммерсантъ

Строительная сфера Ростовской области не испытывает кадрового голода в течение полутора лет. Об этом в ходе открытого интервью «Проблемы и перспективы развития семейного бизнеса в Ростовской области в непростых экономических условиях» «Ъ-Ростов» сообщила Анна Липинская, директор по развитию ООО «Система комплексного строительства».

По словам госпожи Липинской, в строительстве необходимо формировать базу прорабов и мастеров, чтобы кадровый резерв пополнялся для выполнения проектов любой сложности. «У нас порядка 50 инженерно-технических специалистов. Благодаря этому компания может взять любой проект. Этот инженерный состав может успешно руководить большим количеством рабочих специальностей», — пояснила спикер.