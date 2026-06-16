В подмосковном Можайске стартовало благоустройство Троицкого сквера

Благоустройство Троицкого сквера стартовало в Можайске Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Работы проходят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Сквер находится в исторической части города — у стен Можайского культурно-досугового центра на улице Московской. Для гостей создадут современную сцену, удобную дорожно-тропиночную сеть, зоны отдыха, а центральную часть украсит водный объект. Там же появятся качели и скамьи, смонтируют новую систему освещения. Специалисты уже приступили к демонтажу старого покрытия и малых архитектурных форм. После этого начнутся бетонные работы и прокладка новых инженерных сетей.
Площадь обновления составит 0,6 га. Работы затронут не только сам сквер, но и лестницу вдоль улицы Московской, ведущую к культурно-досуговому центру. В связи с этим с 16 июня она будет временно перекрыта. Обход организовали по противоположной стороне улицы Московской.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.