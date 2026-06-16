В подмосковном Можайске стартовало благоустройство Троицкого сквера

Сквер находится в исторической части города — у стен Можайского культурно-досугового центра на улице Московской. Для гостей создадут современную сцену, удобную дорожно-тропиночную сеть, зоны отдыха, а центральную часть украсит водный объект. Там же появятся качели и скамьи, смонтируют новую систему освещения. Специалисты уже приступили к демонтажу старого покрытия и малых архитектурных форм. После этого начнутся бетонные работы и прокладка новых инженерных сетей.